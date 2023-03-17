Подмосковье 17 марта 2023, 14:46 Свыше 30 творческих фестивалей проведут в Подмосковье в 2023 году

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Симуляционный центр по уходу за тяжело больными заработал в Подмосковье зимой, педагоги региона получают поддержку и делятся опытом, а в прошлом году в области заработала новая госпрограмма в сфере культуры и открыли четыре индустриальных парка. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали директор пансионата «Ногинский» Гульфия Исхакова, президент Ассоциации учителей и преподавателей математики Марина Васильева, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линара Самединова и замглавы Мининвеста Юлия Баринова.

Уход за тяжелобольными

Симуляционный центр по уходу за тяжелобольными работает в пансионате Ногинска с начала зимы. Посетителей учат работе на специальных тренажерах, которые понятны даже неопытным людям. Одно из занятий курса посвящено тому, как правильно обустроить комнату для больного.

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«В нашем классе реализуется две программы — это школа родственного ухода и программа "сиделка помощник по уходу". Первый курс рассчитан на граждан, имеющих на попечение лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Второй курс рассчитан на специалистов специальных учреждений, которые осуществляют уход за получателями социальных услуг», - рассказала Гульфия Исхакова.

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Ассоциация учителей

Педагоги Подмосковья могут поделиться опытом и получить новые навыки в Ассоциации учителей и преподавателей математики. Объединение сотрудничает с Минобразования региона, а для координации использует площадки во всех округах.

«У нас есть президиум, экспертный совет, партнеры и базовые учреждения. В состав нашей Ассоциации входят лучшие педагоги математики, и не только - есть физики, преподаватели естественных наук, директора, и вот этот вот костяк составляет порядка 150 человек», - рассказала Марина Васильева.

Особую ставку ассоциация делает на формирование функциональной грамотности школьников.

Развитие культуры

Новая госпрограмма в сфере культуры начала действовать в Подмосковье в январе. По ней в этом году в регионе проведут 35 творческих фестивалей.

«В 2023 году в бюджете области предусмотрено около семи миллиардов рублей на проведение самых разных мероприятий, фестивалей, развитие инфраструктуры, капремонты и даже строительство одного учреждения, поддержка туризма», - сказала Линара Самединова.

На эти цели с 2023-2027 годах регион выделит около 27 миллиардов рублей.

Особые экономические зоны

Инвесторы активно вкладываются в развитие особых экономических зон Подмосковья в зависимости от потребностей. В прошлом году резидентами ОЭЗ стали 16 предприятий.

Московская область — это лидер как по числу особых экономических зон, так и по числу индустриальных парков. В прошлом году на территории парков было привлечено 100 новых инвесторов, резидентами ОЭЗ стали 16 компаний. Юлия Баринова

Предпринимателей привлекают условия, которые создают в ОЭЗ. Так, для специалистов в «Дубне» планируют построить жилье.

Сейчас в регионе действуют пять особых экономических зон и 66 индустриальных парков, из которых четыре открыли в прошлом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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