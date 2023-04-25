Подмосковье 25 апреля 2023, 12:09 Свыше 30 строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю Министерство жилищной политики Московской области / ООО "СЗ "М.О.Д"

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Минжилполитики Подмосковья одобрило строительство еще 34 зданий. Это семь жилых и 27 нежилых домов.

Как рассказали в министерстве, жилые дома построят в жилом комплекс «Столичный» в Балашихе, в ЖК «Первый Южный» в Ленинском округе, ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках, на улице Гудкова в Жуковском, ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске и ЖК «Радумля-Парк» в Солнечногорске.

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Также в Красногорске появится детский сад, в Люберцах — пожарное депо, в Одинцове — школа, в Домодедове — склад для обработки данных «Пехра», а в Истре — склад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах. В регионе работает четырехуровневая система контроля, но по-прежнему важно пристальное внимание к каждой территории.

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