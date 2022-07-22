Свыше 30 спортсменов из Подмосковья выступят на водных соревнованиях «Игры дружбы»

Первый этап международных соревнований по водным видам спорта стартовал в Казани. Свыше 30 участников из Подмосковья будут состязаться в синхронном и обычном плавании и прыжках в воду до 3 августа.

«Игры дружбы» собрали более 1300 спортсменов из 16 стран. В их числе Россия, Сербия, ЮАР, Алжир, Сирия, Эквадор, Венесуэла, Вьетнам, Судан, Таджикистан, Белоруссия и другие, а также ДНР и ЛНР. Глава Минспорта области Дмитрий Абаренов рассказал об участниках из Подмосковья.

Участие в «Играх» примут более 30 подмосковных спортсменов. Всего же за медали в столице Татарстана поборются более 1300 спортсменов из 16 стран мира Дмитрий Абаренов.

Среди подмосковных участников — двукратный олимпийский чемпион по плаванию, призер двух Олимпиад Евгений Рылов, призер Олимпийских игр в прыжках в воду, чемпион Универсиады Александр Бондарь; двукратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кристина Ильиных и другие.

Соревнования по плаванию пройдут в Казани с 21 по 25 июля. Затем, с 26 по 29 июля — по прыжкам в воду. Завершит «Игры» турнир по синхронному плаванию, с 30 июля по 2 августа.

Также до конца года в столице Татарстана пройдут еще два этапа «Игр дружбы». Один из них получил название «Спорт» и пройдет с 9 по 26 ноября. За ним последует «Легенды» — с 8 по 17 декабря.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия пройдут этим летом в Подмосковье.