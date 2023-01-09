Подмосковье 09 января 2023, 15:05 Свыше 30 социальных объектов построили в Подмосковье на внебюджетные средства за год

Читать 360tv в

За год в Подмосковье построили 33 социальных объекта за счет внебюджетных средств. Это восемь школ, 17 детских садов, семь медучреждений и один спорткомплекс. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

В новых школах создали 9350 мест, в детских садах — 3496. Глава министерства Инна Федотова рассказала, что социальные объекты в Подмосковье строят как по госпрограмме, так и при помощи инвесторов-застройщиков.

Реклама

«Этому вопросу мы уделяем особое внимание и включаем все необходимые социальные объекты в проект планировки, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий», — подчеркнула она.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пристройки в школе №5 в Ногиснке в 2024 году. В ней смогут учиться 550 детей.