Подмосковье 09 февраля 2023, 12:23 Свыше 30 снежных хранилищ для сеянцев создадут в лесах Подмосковья

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На территории лесопожарных станций, питомников и лесничеств Подмосковья начали подготовку снежных куч и ледников для хранения посадочного материала. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Он добавил, что такие хранилища необходимы для временного хранения саженцев после их выкопки до проведения лесовосстановления. В планах создать свыше 30 таких объектов.

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«Несмотря на то что еще зима, мы начинаем готовиться не только к пожароопасному сезону, но и к весеннему лесовосстановлению. Для этого специалисты лесного хозяйства собирают в кучи или в специальные ледники снег, который после накроют соломой, песком, опилками или лапником. Это будет препятствовать быстрому таянию снега», — объяснил он.

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Глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов добавил, что укрытия помогут продлить весенний лесокультурный сезон и сохранить жизнеспособность посадочного материала.

«Достигается это за счет задержки преждевременной вегетации, так как внутри ледников и снежных куч минусовая температура сохраняется до середины весны. Пребывание в таких хранилищах позволяет сеянцам безболезненно проснуться и пойти в рост только после высадки», — сказал он.

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