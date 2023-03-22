Подмосковье 22 марта 2023, 11:48 Свыше 30 школьников Подмосковья вышли в финал всероссийской олимпиады по экономике

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Заключительный этап олимпиады по экономике стартовал в России. Он пройдет в Центре Минэкономразвития страны до 27 марта. Участие в нем примет 31 школьник из Подмосковья.

Как рассказали в Минобразовании области, первый тур ребята напишут уже сегодня.

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«Мы всячески поддерживаем призеров и победителей, которые примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Желаем нашим ребятам успехов и удачи», — сказали в ведомстве.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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