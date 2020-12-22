Свыше 30 современных школ построят в Подмосковье в 2021 году

Школы появятся в 23 городских округах. Больше всего корпусов откроют в Коломне и Подольске — по четыре объекта в каждом муниципалитете.

Все школы находятся на этапе строительства Владимир Локтев.

По две школы появится в Красногорске, Щелкове, Орехово-Зуеве и Можайске. А еще в шести городских округах возведут восемь крупных учебных центров, каждый из которых рассчитан на 1,1 тысячи мест.

Такие масштабные школы строят в Клину, Павловском Посаде, Солнечногорске, Подольске, Богородском и Раменском округах. Каждый объект будет соответствовать лучшим современным стандартам.

Ранее Владимир Локтев рассказал, какие школы и пристройки откроют в Подмосковье до конца 2020 года.