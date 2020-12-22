22 декабря 2020, 16:11
Свыше 30 современных школ построят в Подмосковье в 2021 году
В Московской области построят 33 современные школы в следующем году. Это сделают за счет бюджетных средств. Новые учреждения будут рассчитаны на 21,5 тысячи мест. Это отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Школы появятся в 23 городских округах. Больше всего корпусов откроют в Коломне и Подольске — по четыре объекта в каждом муниципалитете.
Все школы находятся на этапе строительства
Владимир Локтев.
По две школы появится в Красногорске, Щелкове, Орехово-Зуеве и Можайске. А еще в шести городских округах возведут восемь крупных учебных центров, каждый из которых рассчитан на 1,1 тысячи мест.
Такие масштабные школы строят в Клину, Павловском Посаде, Солнечногорске, Подольске, Богородском и Раменском округах. Каждый объект будет соответствовать лучшим современным стандартам.
Ранее Владимир Локтев рассказал, какие школы и пристройки откроют в Подмосковье до конца 2020 года.