Подмосковье 02 декабря 2022, 12:49 Свыше 30 рабочих мест появится на производстве стройматериалов в Сергиевом Посаде

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Импортозамещением стройматериалов займутся в Сергиевом Посаде. Инвестиции в проект составят 163 миллиона рублей, а на предприятии смогут трудоустроиться более 30 человек.

Компания «Вектор-М8» получила участок площадью 1,6 гектара в аренду по льготной программе, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

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Завод планируют запустить в 2025 году. На нем будут выпускать строительные вибродемпфирующие материалы, способные решать проблему шума и вибраций. Их будут использовать для строительства метро, железных дорог и зданий.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что компания появилась в августе этого года и получила землю по программе «Земля за рубль».

«Программа „Земля за рубль“ была анонсирована 8 месяцев назад, и на сегодняшний день 42 инвестора получили 47 земельных участков», — сказала она.

Предприниматели могут ознакомиться со списком доступных по программе участком на инвестпортале региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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