Подмосковье 06 марта 2024, 15:42 Свыше 30 мастер-классов по профориентации провели для школьников в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Специалисты проекта «Мотиватор Тин» провели более 30 мастер-классов и профориентационных занятий для старшеклассников в Химках с января. Представители разных сфер бизнеса рассказали школьникам о том, как найти свое дело и развить внутреннюю мотивацию к работе.

Основная цель проекта «Мотиватор Тин» — создать для школьников площадку, где они могут обмениваться идеями и перенимать опыт от специалистов из разных областей. Подростки во время мастер-классов выполняют практические задания и упражнения на мотивацию и развитие других важных навыков.

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«Помимо школьных знаний, подрастающему поколению нужны и профессиональные. Те, что помогут добиться успехов на желаемой должности. В Химках заботятся о профориентации будущих специалистов», — рассказал депутат городского округа Химки Николай Томашов.

Ближайшая встреча в рамках проекта «Мотиватор Тин» пройдет в «Умной библиотеке» 12 марта по адресу: Химки, улица Калинина, дом № 13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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