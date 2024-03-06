06 марта 2024, 15:42
Свыше 30 мастер-классов по профориентации провели для школьников в Химках с начала года
Специалисты проекта «Мотиватор Тин» провели более 30 мастер-классов и профориентационных занятий для старшеклассников в Химках с января. Представители разных сфер бизнеса рассказали школьникам о том, как найти свое дело и развить внутреннюю мотивацию к работе.
Основная цель проекта «Мотиватор Тин» — создать для школьников площадку, где они могут обмениваться идеями и перенимать опыт от специалистов из разных областей. Подростки во время мастер-классов выполняют практические задания и упражнения на мотивацию и развитие других важных навыков.
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«Помимо школьных знаний, подрастающему поколению нужны и профессиональные. Те, что помогут добиться успехов на желаемой должности. В Химках заботятся о профориентации будущих специалистов», — рассказал депутат городского округа Химки Николай Томашов.
Ближайшая встреча в рамках проекта «Мотиватор Тин» пройдет в «Умной библиотеке» 12 марта по адресу: Химки, улица Калинина, дом № 13.
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