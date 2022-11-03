Свыше 30 подъездов отремонтировали в Егорьевске с начала года | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 17:18 Свыше 30 подъездов отремонтировали в Егорьевске с начала года

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Технадозор принял 38 подъездов после ремонта в Егорьевске. Их обновили по программе «Мой подъезд», напомнили в МИнЖКХ региона.

Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что в подъездах меняют окна и двери, перекрашивают стены, ремонтируют полы, устанавливают новые почтовые ящики и перила, а также оборудуют входы пандусами. Жители домов участвовали в выборе оформления — цвета стен и дизайна.

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«Все этапы работ проходят под внимательным контролем сотрудников нашего технадзора», — отметил министр.

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Работы провели не только в Егорьевске, но и в деревнях Михали, Иваново и Большое Гридино.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.