Свыше 30 подъездов отремонтировали в Дмитрове с начала года | 360°

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Свыше 30 подъездов отремонтировали в Дмитрове с начала года

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Специалисты технадзора приняли после ремонта 33 подъезда в Дмитрове. Работы проводили в селе Рогачево, поселках Новосиньково, Икша и Деденево, деревнях Жуковка и Астрецово, городах Яхрома, Некрасовский и Дмитров. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, в деревне Астрецово отремонтировали шесть подъездов в двух трехэтажных домах. Там заменили окна и двери, обновили полы, перекрасили стены, установили новые перила и почтовые ящики. Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что собственники принимают активное участие в работах.

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«В регионе продолжаются работы по ремонту подъездов, жители принимают активное участие. Цвет стен, дизайн — каждый хочет по возвращении домой видеть чистый подъезд. Все этапы работ проходят под внимательным контролем сотрудников нашего технадзора», — сказал министр.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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