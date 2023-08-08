Подмосковье 08 августа 2023, 14:25 Свыше 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов поступили в больницы Подмосковья с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года в больницы Подмосковья поступило более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов. Аппараты позволяют быстро и точно проводить исследования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Московской области проводят комплексную работу по оснащению стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием. Программа по замене старого оборудования рассчитана на три года.

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«С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и два флюорографа на сумму более 570 миллионов рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По словам главного врача Ногинской областной больницы Сергея Лившица, высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз. Преимущества цифровой флюорографии и рентген-диагностики по сравнению с аналоговой очевидны.

В Ногинской больнице на рентгеновском аппарате планируется выполнять 30 исследований в смену, а на флюорографе — более 70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что врачи региона получили еще 31 жилищный сертификат.

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