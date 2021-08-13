Свыше 30 нарушителей перехода через ж/д пути нашли в Подмосковье

За минувшую неделю в ходе профилактических рейдов по снижению травматизма и смертности на железной дороге в потенциально опасных местах было выявлено 36 нарушений перехода через железную дорогу в Жуковском, Раменском и Серпухове.

Как сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, на станции «Отдых» в Жуковском к административной ответственности было привлечено семь человек, с 10 пассажирами проведены разъяснительные беседы. С начала года в Жуковском при несанкционированном переходе путей погибли два человека.

На станции «Ильинская» в Раменском разъяснительные беседы были проведен с восемью нарушителями. В этом округе в 2021 году при переходе железной дороги погиб 21 человек. Местные жители систематически выламывают ограждения.

На станции «Серпухов» было выявлено 11 нарушений. Четыре человека привлекли к административной ответственности за несанкционированное хождение вдоль железной дороги. На этой станции сначала года погибли четыре человека.

Чаще всего трагические случаи происходят в местах опасных троп и на оборудованных пешеходных переходах. С начала 2021 года на ж/д в Подмосковье погибли более 140 человек.

В июне 2021 года в ходе рейдов на ж/д путях Подмосковья за неделю было выявлено более 160 нарушений.