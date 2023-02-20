Подмосковье 20 февраля 2023, 11:57 Свыше 30 мостов и путепроводов отремонтировали в Подмосковье

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Ремонт провели еще на 33 мостах, трубопроводах и водопропускных трубах в Подмосковье на федеральных трассах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Сотрудники «Центравтомагистрали» привели в порядок надземный пешеходный переход на 29-м километре трассы М-5 «Урал». Там восстановили остекление, покрытие лестниц и пандусов, а также обустроили тактильные полосы, установили новые светильники и перила.

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Также ремонт прошел в подземном переходе на 36-м километре М-2 «Крым», на надземном переходе на 290-м километре М-7 «Волга», а также на четырех мостах и двух путепроводах на М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым» и М-5 «Урал». Там восстановили несущие конструкции, обновили системы водоотвода, лестницы и дорожное покрытие, также установили новые ограждения, перила и знаки.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят выделенки для автобусов на федеральных трассах. Регион станет первым в стране, где проведут такую работу.

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