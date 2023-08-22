Подмосковье 22 августа 2023, 18:05 Свыше 30 миллионов рублей выделили на новую мебель для противотуберкулезного диспансера в Подмосковье Противотуберкулезный диспансер. Коломенское стационарное отделение филиала Коломенский ГБУЗ МО МОКПТД

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В этом году Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получит новую мебель стоимость более 31 миллиона рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса разместили в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчик обязуется поставить 1,3 тысячи единиц мебель, в том числе банкетки, диваны, магнитные доски для рисования, столы, кресла, смотровые кушетки, стеллажи и другие.

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Прием заявок завершится 6 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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