Подмосковье 24 марта 2023, 18:47 Свыше 30 мероприятий пройдет в Подмосковье в честь Всемирного Дня театра Министерство культуры и туризма Московской области

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Государственные и муниципальные организации Подмосковья проведут более 30 мероприятий в честь Всемирного Дня театра.

Жители и гости Московской области смогут посетить спектакли «Алиса в стране Чудес» и музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» с участием народного артиста России Сергея Безрукова в Московском Губернском театре. Также для зрителей пройдут спектакль «Театральная история» в Московском областном театре драмы и комедии, балет «Шут» в Московском областном государственном академическом театре «Русский балет», а также спектакль «Дело лорда Гольмика» в Московском областном театре кукол.

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Также все желающие смогут посетить «Представление всем на удивление» в рамках проекта «Театральное закулисье» в театре ростовых кукол «Софит» в Воскресенске и побывать на спектаклях VII Открытого Московского областного театрального фестиваля «Долгопрудненская весна» в театре «Город».

Драматический театр в Истре подготовит мероприятие «Ночь в театре. Островский — 200», посвященное юбилею русского драматурга. В Лобне пройдут встречи с артистами театра и презентация театральных профессий. Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Старосветские помещики», а в Чеховском городском театре расскажут о поэтах Серебряного века.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках, мастер-классах, праздниках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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