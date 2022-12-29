Подмосковье 29 декабря 2022, 17:38 Свыше 30 медучреждений капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года

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Специалисты технадзора приняли после капитального ремонта свыше 30 медучреждений Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Среди обновленных организаций — больницы Балашихи, Луховиц, Домодедова, МОНИКИ, больница профессора В. Н. Розанова и другие. В зданиях провели внутреннюю отделку, отремонтировали крыши, обновили входные зоны и коммуникации, заменили окна.

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«На первом месте для городской инфраструктуры здравоохранения — удобство и комфорт посетителей и докторов, поэтому особенно важно, что технические специалисты контролируют сроки завершения работ на всех этапах», — отметил глава МинЖКХ Антон Велиховский.

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По новым стандартам в медучреждениях обеспечивают комфортную работу для врачей и лечение для пациентов.

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