Подмосковье 14 ноября 2022, 17:53 Свыше 30 лифтов заменят в жилых домах Балашихи до конца года

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По программе капитального ремонта в жилых домах Балашихи уже заменили 33 лифта. До конца года это число вырастет до 38.

Кабины, которые меняют в домах в этом году, прослужили 25 лет. Их заменят на новые лифты — они будут безопасными, энергосберегающими и с антивандальными свойствами, рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов.

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В кабинах будет работать светодиодное экономичное освещение, а двери будут оснащены умными датчиками.

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В домах, где в каждом подъезде по два лифта, работы будут проводить так, чтобы это не создавало дискомфорта для жителей.

Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте ФКР.

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