26 июля 2023, 12:59
Свыше 30 километров теплосетей протестировали в Подмосковье за сутки
Аварийно-восстановительная служба Подмосковья продолжает проводить испытания на теплосетях. За сутки было проверено 30 километров коммуникаций.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, тестирование провели в Солнечногорске, Лосино-Петровском, Балашихе, Одинцове и Наро-Фоминске. Гидравлические испытания провели на 15 участках теплосетей протяженностью свыше 30 километров. Коммуникации выдержали тестирования и показали готовность к отопительному сезону.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.
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ЖКХ
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