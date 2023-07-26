Подмосковье 26 июля 2023, 12:59 Свыше 30 километров теплосетей протестировали в Подмосковье за сутки ГКУ МО "МОС АВС"

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Аварийно-восстановительная служба Подмосковья продолжает проводить испытания на теплосетях. За сутки было проверено 30 километров коммуникаций.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, тестирование провели в Солнечногорске, Лосино-Петровском, Балашихе, Одинцове и Наро-Фоминске. Гидравлические испытания провели на 15 участках теплосетей протяженностью свыше 30 километров. Коммуникации выдержали тестирования и показали готовность к отопительному сезону.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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