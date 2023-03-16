Подмосковье 16 марта 2023, 16:26 Свыше 30 ярмарок прошло в Подмосковье за неделю

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За неделю ярмарки с сельскохозяйственной продукцией прошли на территории 25 муниципалитетов Подмосковья. Все они были тематическими, большая часть — посвящена 8 Марта.

«К праздничному столу можно было приобрести деликатесы от местных производителей сельхозпродукции. Все, что реализуют фермеры — произведено в собственных хозяйствах, без применения искусственных добавок», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Он отметил, что перед продажей региональная Госветслужба проверяет всю продукцию на качество и безопасность.

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Всего в марте в Подмосковье пройдет 179 ярмарок, на 50 из которых будет представлена продукция фермеров из других регионов России. На торговых точках можно будет приобрести молочную и мясную продукцию, сыр, мед, сувениры и другие товары.

С полным списком ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственная отрасль России вполне может обеспечить жителей страны всем необходимым за исключением экзотических фруктов.

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