Подмосковье 10 января 2023, 12:28 Свыше 30 глэмпингов подготовили в Подмосковье для приема гостей зимой

Читать 360tv в

Отдых в глэмпингах пользуется большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Так, в период новогодних каникул их загрузка составила 99%.

На территории Московской области находятся 43 глэмпинга, более 30 из которых работают и в зимний период. К ним относятся глэмпинг «4 стихии» в Солнечногорске, «Хаскидеревня „Рузская Аляска“ в Рузском округе, „ЭКО Деревня „FOREST“ в Шатуре и другие.

Реклама

Отмечается, что в прошлом году на территории Подмосковья открылось еще 14 глэмпингов более чем на 200 мест. Таким образом, Московская область является лидером среди регионов России по их числу на своей территории.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах глэмпингов Подмосковья. По его словам, новая задача — сделать так, чтобы в каждом глэмпинге была своя изюминка. Это могут быть SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль.