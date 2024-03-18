Подмосковье 18 марта 2024, 15:12 Свыше 30 электроплит установят жителям деревни Тараканово в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

В деревне Тараканово в городском округе Солнечногорск началась масштабная замена газовых плит на электрические. Работы проводят по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Переход на электроплиты касается жителей, которые ранее использовали для приготовления пищи привозной газ из газгольдера.

Заместитель главы муниципалитета Александр Сорокин и уполномоченный главы округа Ирина Меликова лично проверили работу нового оборудования. Они посетили дом Пелагеи Николаевны Велькиной, которая уже успела оценить преимущества электрической плиты, приготовив на ней ароматные блины на Масленицу.

Реклама

«В данном поселении, где, в основном, частные домовладения, никогда не было газопровода, поэтому, жители двухэтажек готовили на привозном газу из газгольдера. Но дальнейшая его эксплуатация без значительных вложений стала невозможна», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На сегодняшний день жителям уже закупили 36 электрических плит, 14 из них установили, в ближайшее время установят еще 22.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».