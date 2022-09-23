Свыше 30 домов отремонтируют в Лосино-Петровском до конца года | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 30 домов отремонтируют в Лосино-Петровском до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу вошли 37 домов в Лосино-Петровском. Из них уже привели в порядок 13 зданий. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

На капитальный ремонт домов в округе выделили 283 миллиона рублей. В планах отремонтировать шесть крыш, шесть фасадов, системы коммуникаций в 14 домах, а также заменить лифт в одном из зданий.

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Глава ведомства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализуют самую масштабную программу капитального ремонта в стране. В нее вошли свыше 44 тысяч зданий — их преобразят до 2049 года.

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«В 2022 году запланировано отремонтировать порядка 3800 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия около 450 тысяч семей», — добавил он.

Ознакомиться с программой можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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