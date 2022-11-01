Свыше 30 домов капитально отремонтируют в Шатуре до конца года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:04 Свыше 30 домов капитально отремонтируют в Шатуре до конца года

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Капитальный ремонт проведут в 35 многоквартирных домах в Шатуре. На эти работы выделили 324 миллиона рублей. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

В ходе работ приведут в порядок 13 крыш, пять фасадов, 13 инженерных систем и заменят три лифта. Ремонт уже завершили в 20 домах.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капитального ремонта домов в стране. До 2049 года в порядок приведут свыше 44 тысяч объектов.

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«С момента начала действия программы на сегодняшний день капитальный ремонт проведен в 15 825 домах, что составляет 36% от общего числа всех домов, включенных в региональную программу. В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 2,5 миллиона подмосковных жителей», — рассказал он.

До конца года ремонт пройдет в 3849 домах Подмосковья. Ознакомиться с адресной программой можно на сайте ФКР.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.