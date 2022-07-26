Свыше 30 домов капитально отремонтировали в Шатуре с начала года

В программу капитального ремонта Подмосковья вошло 39 многоквартирных домов в Шатуре. Из них 35 уже привели в порядок. Об этом рассказали в региональном Министерстве ЖКХ.

Источник фото: телеканал «360»

На ремонтные работы в Шатуре выделили 324 миллиона рублей. В домах, где уже провели ремонт, преобразили 13 кровель, пять фасадов, 13 инженерных систем, заменили три лифта. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что подмосковная программа капремонта — самая масштабная в стране. В нее вошли более 44 тысяч домов — их преобразят до 2049 года.

«По итогам выполнения плана на 2022 год будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей. Всего из 3757 МКД, включенных в программу капремонта 2022 года, уже отремонтировали 1810 многоквартирных домов», — отметил Велиховский.

Источник фото: телеканал «360»

Ремонт в этом году пройдет в 3757 домах Подмосковья. Узнать, где именно проведут работы, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье в этом году выросли на 50%.