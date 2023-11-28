Подмосковье 28 ноября 2023, 16:53 Свыше 30 человек сдали нормативы ГТО в бойцовском клубе в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Норматив комплекса «Готов к труду и обороне» сдали 35 жителей Солнечногорска на акции в частном бойцовском клубе «Кобра». Спортсмены с лучшими показателями получили подарки.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Мероприятие в бойцовском клубе «Кобра» прошло впервые. Участники сдали нормативы по отжиманиям, прыжкам в длину и упражнениям на пресс. Дисциплины, которые нельзя сдать в стенах клуба, они сдадут позже.

Реклама

«Сдать нормативы комплекса „Готов к труду и обороне“ может любой желающий от шести лет. При этом верхний возрастной предел не ограничен. Нормативы готов позволяют определить уровень развития основных физических качеств человека, таких как гибкость, координация, сила, скоростные способности и выносливость», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Участникам, которые показали лучшие результаты, вручили подарки от клуба единоборств «Кобра» и спортивного клуба Khorkov school.

Желающие пройти тестирование могут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или подать заявку по электронной почте: mau.solnechnogorye@mail.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».