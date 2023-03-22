Подмосковье 22 марта 2023, 10:09 Свыше 30 бесплатных показов прошло на фестивале анимационного кино в Подмосковье

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Около 2,5 тысячи детей посетили бесплатные показы новейших мультфильмов в рамках акции «Открытая Премьера». В период с 15 по 19 марта в Подмосковье провели более 30 таких сеансов.

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Кинопоказы новых мультиков состоялись по программе Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. В этом году в Подмосковье были организованы площадки, где ребята смогли увидеть работы номинантов конкурса. По данным Министерства культуры и туризма, сеансы посетили более 2,5 тысячи юных зрителей.

По результатам всероссийского голосования, лучшими работами фестиваля признаны сериал «Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?» и конкретно серия «День большой стирки», а также мультфильмы «Добрый богатырь Эртэ» и «Воробей Чирк».

В Подмосковье безоговорочным лидером стал анимационный фильм «Воробей Чирк».

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.