Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья выкупили участки в охранных зонах у водоемов | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 16:22 Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья выкупили участки в охранных зонах у водоемов

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Участки во втором поясе санитарной охраны выкупили 3,5 тысячи жителей Подмосковья. Ранее такие земли были ограничены в обороте и их можно было только арендовать, рассказали в Минимущества региона.

Зампред правительства Анна Кротова сообщила, что во втором поясе санитарной охраны находятся те участки, которые расположены вблизи рек, озер, каналов и водохранилищ. Всего в регионе такой недвижимостью владеют около 150 тысяч человек.

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«Большая часть из них физические лица. Приватизировать участки в границах береговой полосы по-прежнему запрещено», — добавила Анна Кротова.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что новый закон позволяет жителям оформить права собственности и распоряжаться своим имуществом, однако выкупить участки можно только, если они официально зарегистрированы. Она объяснила, что для этого также необходимо соблюдать все ограничения, направленные на защиту водоемов.

«Если земельный участок под домом образован, то для его предоставления в собственность необходимо обратиться на портал государственных и муниципальных услуг Московской области, при этом достаточно знать кадастровый номер участка. Если же земельный участок под домом не образован, то необходимо подготовить схему его расположения и обратиться за предварительным согласованием его предоставления», — пояснила глава министерства.

Проверить участок и схему ограничений можно при помощи сервиса «Градпроработка». Информация о земле будет доступна на «Госуслугах».

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.