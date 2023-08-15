Подмосковье 15 августа 2023, 17:56 Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья воспользовались социальным такси с начала года Министерство социального развития Московской области

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Социальное такси начало работать в Подмосковье для помощи маломобильным жителям. С начала года им воспользовались более трех тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, маломобильные жители могут заказать транспорт с подъемником. Маршрут может пролегать по области, а также по Москве.

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В службе работает 95 машин, из которых около 60 оборудованы подъемником. Специалисты помогают посадить и высадить пассажира, а также зафиксировать кресло-коляску. При необходимости они также могут оказать первую помощь.

Заказать льготное такси можно онлайн при помощи мобильного приложения «Соцуслуги».

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