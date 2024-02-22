Подмосковье 22 февраля 2024, 13:04 Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья получат протезы и слуховые аппараты в этом году Unsplash

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Жители Подмосковья получат необходимую протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты в этом году. На эту меру поддержки предусмотрели почти 113 миллионов рублей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития напомнили, что бесплатное слухопротезирование полагается нуждающимся жителям без инвалидности. При оформлении протезно-ортопедической помощи учитывается доход семьи, который не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума.

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Оформить льготу можно полностью электронно, предварительно получив справку о наличии медицинских показаний. Подать заявление и узнать подробную информацию можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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