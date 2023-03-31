Подмосковье 31 марта 2023, 14:20 Свыше 3 тысяч жалоб на мусор отработали в Подмосковье за 10 дней

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Главное управление содержания территорий Подмосковья помогло решить 3,3 тысячи проблем жителей, связанных с уборкой мусора, за 10 дней. Их оставляли на портале «Добродел».

Как отметила глава ГУСТ Светлана Аипова, Месяц чистоты и благоустройства начнется в Подмосковье в апреле. Оставить жалобы на тему уборки жители могут через соцсети, по телефону, письмом, через «Госуслуги» и портал «Добродел». Всего с 20 марта было решено 3304 такие жалобы.

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«Уже решили 326 вопросов в Балашихе, в Одинцовском — 259, в Химках — 281, в Красногорске — 176, в Раменском — 215, в Подольске — 190, в Люберцах 164 замечаний отработано», — отметила Аипова.

Глава ведомства добавила, что коммунальные службы будут работать на упреждение и не дожидаться момента, когда жители заметят недостатки уборки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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