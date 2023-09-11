11 сентября 2023, 14:24
Свыше 3 тысяч сотрудников Росгвардии следили за порядком на выборах в Подмосковье
Около трех тысяч сотрудников Росгвардии помогали обеспечивать порядок на выборах в Подмосковье. Они проходили с 8 по 11 сентября.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии участвовали в охране правопорядка вместе с полицией. Голосование проходило более чем на 800 участках в 49 округах.
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Накануне выборов росгвардейцы также обследовали места для проведения голосования и приблизили к ним экипажи. Нарушений выявлено не было.
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Выборы в Подмосковье — 2023
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