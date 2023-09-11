Подмосковье 11 сентября 2023, 14:24 Свыше 3 тысяч сотрудников Росгвардии следили за порядком на выборах в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Около трех тысяч сотрудников Росгвардии помогали обеспечивать порядок на выборах в Подмосковье. Они проходили с 8 по 11 сентября.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Росгвардии участвовали в охране правопорядка вместе с полицией. Голосование проходило более чем на 800 участках в 49 округах.

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Накануне выборов росгвардейцы также обследовали места для проведения голосования и приблизили к ним экипажи. Нарушений выявлено не было.

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