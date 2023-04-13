Подмосковье 13 апреля 2023, 17:45 Свыше 3 тысяч школьников Подмосковья написали диагностическую работу по физике Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Школьники Подмосковья написали региональную диагностическую работу по физике. В Министерстве образования региона уточнили, что знания проверили более трех тысяч десятиклассников, углубленно изучающих предмет.

«В работу по физике вошло 18 заданий разного уровня сложности: от базового до повышенного. Результаты работы станут известны не позднее 20 апреля. До конца апреля запланированы еще две работы — по химии и биологии», — отметили в ведомстве.

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Работа покажет, как хорошо ребята освоили предмет, а по результатам выполнения можно будет дать рекомендации или объяснить непонятый материал.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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