Подмосковье 12 января 2023, 14:59 Свыше 3 тысяч объектов недвижимости реализовали в Подмосковье на торгах за год

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Подмосковье вышло в лидеры России в сфере земельно-имущественных торгов. Всего за год в регионе объявили торги по 4201 лоту, это на 35% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике области.

Торги прошли по 3096 объектам, из которых свыше 2800 — земельные участки, 260 — коммерческая недвижимость, а также шесть объектов развития территорий, пять участков акваторий водоемов и два — для недропользования.

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«Приобрести земельный участок в Московской области — это не только хорошее вложение средств в недвижимое имущество, но и возможность жить в собственном доме в экологически чистом районе», — отметила глава комитета Елена Волкова.

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Самым привлекательным у инвесторов стало Ступино — там реализовали 184 объекта. Еще 174 — в Богородском округе, 169 — в Шаховской, 145 — в Истре и 144 — в Талдоме.

Лидерами по средней стоимости сотки земли стали Домодедово — 138,7 тысячи рублей, Пушкино — 186,7 тысяч рублей и Раменский — 155,3 тысячи.

Стать участников земельных торгов в Подмосковье жители и предприниматели могут через портал ЕАСУЗ.