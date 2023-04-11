Подмосковье 11 апреля 2023, 10:57 Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных в Подмосковье машин эвакуировали за неделю Минтранс Подмосковья

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На минувшей неделе с улиц Подмосковья эвакуировали 3193 автомобиля, которые были неправильно припаркованы. Столько же машин убрали с дорог неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе, узнать, где находится эвакуированное авто, можно по телефону единой справочной службы 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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В министерстве напомнили, что автомобиль эвакуируют, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков, на стоянке для инвалидов, пешеходном переходе, в местах остановки автобусов и в других случаях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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