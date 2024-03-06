Подмосковье 06 марта 2024, 13:04 Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных в Подмосковье машин эвакуировали за неделю Цбдд

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За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,3 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 145 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного автомобиля можно по телефону Единой справочной службы 112 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают быть аккуратными и не нарушать правила парковки.

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