Подмосковье 27 февраля 2024, 13:45 Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных машин в Подмосковье эвакуировали за неделю ЦБДД

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За неделю в Подмосковье переместили на штрафстоянку 3,2 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 246 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают соблюдать ПДД и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

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