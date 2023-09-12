12 сентября 2023, 13:08
Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных машин эвакуировали за неделю в Подмосковье
Свыше трех тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки. Это на 220 меньше, чем неделей ранее.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения.
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Водителей призывают быть внимательными и не оставлять машины в неположенных местах.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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