Подмосковье 12 сентября 2023, 13:08 Свыше 3 тысяч неправильно припаркованных машин эвакуировали за неделю в Подмосковье Центр безопасности дорожного движения Московской области

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Свыше трех тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки. Это на 220 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают быть внимательными и не оставлять машины в неположенных местах.

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