Подмосковье 30 мая 2023, 16:16 Свыше 3 тысяч нарушений законодательства выявили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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Промежуточные итоги работы лесной охраны подвели в Подмосковье. С начала года сотрудники выявили свыше 3000 нарушений законодательства.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, большинство нарушений были связаны с правилами пожарной безопасности.

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«Основная часть всех нарушений приходится на несоблюдение гражданами и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах — 1831 нарушение. На втором месте нарушение правил санитарной безопасности — 494 нарушения, а замыкает тройку самовольное занятие лесных участков — 387 фактов», — сказал он.

Он добавил, что все нарушения выявили во время патрулирования лесов. Больше всего из них обнаружили в Истре, Ступине и Наро-Фоминске.

Кроме выявления нарушений, сотрудники лесной охраны ведут профилактическую работу и общаются с жителями, а также распространяют агитационные материалы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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