Свыше 3 тысяч молодых учителей привлекли в школы Подмосковья за два года

Более трех тысяч молодых учителей пришли на работу в школы Подмосковья за два года. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

По словам вице-губернатора, всего в Подмосковье работают 50 тысяч педагогов, 12 тысяч из которых молодые.

«За последние два года в школы области трудоустроились свыше трех тысяч таких специалистов», — отметила она.

Количество учителей моложе 35 лет растет в Подмосковье ежегодно, отметили в Министерстве образования. Ирина Каклюгина напомнила, что такие специалисты могут также участвовать в программе социальной ипотеки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ в Подмосковье 1 сентября. Всего в этом году учреждения региона примут свыше миллиона учеников.