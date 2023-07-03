Подмосковье 03 июля 2023, 17:22 Свыше 3 тысяч машин задействовали в ремонте дорог Подмосковья летом Минтранс Подмосковья

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Третий цикл летнего содержания дорог начался в Подмосковье. В его рамках продолжат поддержание муниципальных и региональных объектов в нормативном состоянии. В этой работе задействовали свыше трех тысяч машин.

Как рассказали в Минтрансе, летом следить за состоянием дорог будут до 3,6 тысячи машин. По словам главы ведомства Алексей Гержика, за прошлый период работ восстановили свыше шести тысяч километров разметки и более девяти тысяч пешеходных переходов.

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«За прошедший период восстановили более шести тысяч километров линейной разметки и свыше девяти тысяч пешеходных переходов, провели уборку мусора в полосе отвода на протяжении более 40 тысяч километров, вымыли более 25 тысяч километров проезжей части, около пяти тысяч километров тротуаров и порядка 2,5 тысячи километров ограждений. Также дорожники ликвидировали растительность в полосах отвода 28 тысяч километров дорог», — сказал он.

Кроме того, дорожные службы устраняют дефекты покрытия и проводят аварийный ремонт. По необходимости меняют дорожные знаки, системы освещения и светофоры.

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