Подмосковье 11 июля 2023, 09:56 Свыше 3 тысяч машин эвакуировали в Подмосковье за неделю из-за нарушений правил парковки Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье эвакуировали 3379 машин, припаркованных с нарушением правил остановки. Это на 877 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать местонахождение эвакуированного авто можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8️-4️9️5️-7️3️4️-7️8️-8️1️ или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают быть аккуратными и парковаться правильно, не мешая проезду экстренных служб.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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