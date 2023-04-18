Подмосковье 18 апреля 2023, 11:00 Свыше 3 тысяч машин эвакуировали на штрафстоянки Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Припаркованные в неположенных местах автомобили продолжают убирать с улиц при помощи эвакуаторов. По данным Минтранса Подмосковья, за неделю было проведено 3043 таких операции.

Узнать, где находится эвакуированный автомобиль, можно в Единой справочной службе, по номеру телефона 8️ (49️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️. Можно также проверить расположение машины самостоятельно, на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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Машину могут эвакуировать, если ее оставили в зоне действия запрещающих парковку знаков, если она мешает общественному транспорту или проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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