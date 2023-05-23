Подмосковье 23 мая 2023, 11:54 Свыше 3 тысяч машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки в Подмосковье за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в Подмосковье переместили на штрафстоянку 3088 машин из-за нарушений правил парковки. Это на 8% больше, чем неделей ранее.

Как объяснили в Минтрансе, увеличение числа нарушителей связано с ростом количества транспорта в Подмосковье.

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Узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону единой справочной службы 8️ (4️9️5️) 7️3️4️-7️8️-8️1️ или самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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