14 сентября 2023, 17:56
Свыше 3 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за сутки
На дорогах Подмосковья отремонтировали более 3,2 тысячи ям за сутки. Работы провели на региональной и муниципальной сетях.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на региональных дорогах устранили 1,3 тысячи ям, еще более 1,9 тысячи — на муниципальных.
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Больше всего работ провели в Раменском, Домодедове, Электростали и Коломне.
Все работы контролируют при помощи системы СКПДИ — каждую яму оцифровывают, а после ее устранения направляют фотоотчет.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Ремонтные работы
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