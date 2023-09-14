Подмосковье 14 сентября 2023, 17:56 Свыше 3 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

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На дорогах Подмосковья отремонтировали более 3,2 тысячи ям за сутки. Работы провели на региональной и муниципальной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на региональных дорогах устранили 1,3 тысячи ям, еще более 1,9 тысячи — на муниципальных.

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Больше всего работ провели в Раменском, Домодедове, Электростали и Коломне.

Все работы контролируют при помощи системы СКПДИ — каждую яму оцифровывают, а после ее устранения направляют фотоотчет.

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