21 ноября 2023, 13:41
Свыше 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю
Свыше 3,3 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,4 тысячи ям. Из них 199 — в Коломне, 155 — в Люберцах, 140 — в Серпухове, 118 — в Ленинском округе и 105 — в Электростали.
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На региональной сети отремонтировали около 1,9 тысячи ям. Из них 984 — в Истре, 706 — в Егорьевске, 383 — в Домодедове и 344 — в Волоколамске.
За состоянием дорог в Подмосковье следят круглый год, по необходимости проводят ремонт покрытия. Все работы контролируют при помощи цифровой систему СКПДИ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Ремонтные работы
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