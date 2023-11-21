Подмосковье 21 ноября 2023, 13:41 Свыше 3 тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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Свыше 3,3 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели на муниципальной и региональной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,4 тысячи ям. Из них 199 — в Коломне, 155 — в Люберцах, 140 — в Серпухове, 118 — в Ленинском округе и 105 — в Электростали.

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На региональной сети отремонтировали около 1,9 тысячи ям. Из них 984 — в Истре, 706 — в Егорьевске, 383 — в Домодедове и 344 — в Волоколамске.

За состоянием дорог в Подмосковье следят круглый год, по необходимости проводят ремонт покрытия. Все работы контролируют при помощи цифровой систему СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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