Подмосковье 31 марта 2023, 14:54 Свыше 3 тысяч домов подключили к газу в Подмосковье с начала года по президентской программе Мособлгаз

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С начала года в Подмосковье подключили к газу 3344 дома, в которых живут более восьми тысяч человек. Для этого «Мособлгаз» построит свыше 165 километров сетей. Работы продолжаются в Солнечногорске, Домодедове, Серпухове, Щелкове и других округах.

По президентской программе газификации трубы проводят к границам земельных участков без использования средств жителей. Чтобы проложить коммуникации внутри участка, хозяева домов должны заключить договор с «Мособлгазом» или другой профильной компанией. Стоимость работ будет зависеть от выбранного оборудования.

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Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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