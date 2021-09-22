Свыше 3 тысяч домов Наро-Фоминского округа подключат к газу по президентской программе

В рамках реализации президентской программы в Наро-Фоминском округе газифицируют больше трех тысяч домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

С начала реализации программы по социальной газификации в Наро-Фоминске жители заключили 132 комплексных договора на подключение газа. Сейчас сотрудники «Мособлгаза» проводят строительно-монтажные работы по плану в трех населенных пунктах муниципалитета. В 115 домов голубое топливо уже провели.

Всего в Наро-Фоминском округе 206 сел и деревень, до 2022 года догазифицируют 68 из них. Об этом на заседании очередного штаба социальной газификации рассказал глава муниципалитета Роман Шамнэ.

Сейчас по программе социальной газификации в Московской области каждую неделю голубое топливо проводят в 300 домов. Сейчас сотрудники «Мособлгаза» работают в 294 населенных пунктах.

Полностью успели газифицировать 208 сел и деревень Подмосковья. До конца 2022 года газ бесплатно проведут до участков 297 тысяч жителей Московской области.