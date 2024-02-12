Подмосковье 12 февраля 2024, 14:17 Свыше 3 тысяч детей в Подмосковье сделали поздравительные открытки для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества Министерство образования МО

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Воспитанники детских садов и ученики начальной школы сделали поздравительные открытки для участников СВО ко Дню защитника Отечества. Их отправят вместе с гуманитарной помощью.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, дети поучаствовали в акции «Открытка солдату».

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Во время создания открыток детям рассказали историю России, а также о военных подвигов бойцов СВО.

«Ребята отправят свои рисунки в зону СВО вместе с гуманитарной помощью. Они надеются, что эти послания поднимут моральный дух защитников», — рассказали в ведомстве.

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