12 февраля 2024, 14:17
Свыше 3 тысяч детей в Подмосковье сделали поздравительные открытки для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества
Воспитанники детских садов и ученики начальной школы сделали поздравительные открытки для участников СВО ко Дню защитника Отечества. Их отправят вместе с гуманитарной помощью.
Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, дети поучаствовали в акции «Открытка солдату».
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Во время создания открыток детям рассказали историю России, а также о военных подвигов бойцов СВО.
«Ребята отправят свои рисунки в зону СВО вместе с гуманитарной помощью. Они надеются, что эти послания поднимут моральный дух защитников», — рассказали в ведомстве.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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