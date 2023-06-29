Подмосковье 29 июня 2023, 14:03 Свыше 3 тысяч датчиков загазованности установят в Солнечногорске в 2023 году

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Свыше 3,2 тысяч датчиков загазованности установят в муниципальных квартирах Солнечногорска до конца года. Это необходимо для повышения безопасности в газифицированных домах.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева создается единая информационная система по обеспечению газовой безопасности. Все работы по техобслуживанию оборудования 1 января 2024 года будет проводить единый подрядчик — «Мособлгаз».

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Это будет не только удобно для жителей региона, но и позволит повысить контроль и застраховаться от мошенников. Газовики будут работать только в спецодежде «Мособлгаза» с удостоверением и личным QR-кодом.

На сайте «Мособлгаза» с 20 декабря появится график техобслуживания. Жителей уведомят о проверке через электронные письма, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.

Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 200-24-09.

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