29 июня 2023, 14:03
Свыше 3 тысяч датчиков загазованности установят в Солнечногорске в 2023 году
Свыше 3,2 тысяч датчиков загазованности установят в муниципальных квартирах Солнечногорска до конца года. Это необходимо для повышения безопасности в газифицированных домах.
По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева создается единая информационная система по обеспечению газовой безопасности. Все работы по техобслуживанию оборудования 1 января 2024 года будет проводить единый подрядчик — «Мособлгаз».
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Это будет не только удобно для жителей региона, но и позволит повысить контроль и застраховаться от мошенников. Газовики будут работать только в спецодежде «Мособлгаза» с удостоверением и личным QR-кодом.
На сайте «Мособлгаза» с 20 декабря появится график техобслуживания. Жителей уведомят о проверке через электронные письма, а управляющие компании разместят объявления на информационных щитах.
Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 200-24-09.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Газ
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